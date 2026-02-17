Mercoledì 18 febbraio, in seconda serata, su Canale 5, ultimo appuntamento con Risiko - Sfide di potere, il programma di Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset.
Dopo aver analizzato le dinamiche delle principali potenze mondiali, l’ultimo capitolo del “Risiko” globale è dedicato al risveglio dell’Africa. Il continente sta ripensando il proprio ruolo nella storia dell'umanità, riscoprendo una forte identità in netta opposizione alla cultura assistenziale.
Partendo dal quartiere Harlem di New York e dalla sua Little Senegal, si indaga il complesso rapporto tra Occidente e Africa, una relazione tuttora filtrata attraverso la lente dominante della questione razziale americana.
Ripercorrendo le tappe del colonialismo e del segregazionismo, a partire dalla Conferenza di Berlino del 1884, Rampini illustra l’ambizione africana di porsi come nuova frontiera: una prospettiva spesso fraintesa da un Occidente prigioniero di pregiudizi e sensi di colpa storici. Una distorsione che riguarda anche l’Italia, sovente frenata da residui di imperialismo culturale.
L’analisi sarà arricchita dai commenti, tra gli altri, di Marco Minniti, Francesca Ronchin, Mario Giro e dell’ambasciatore Giampiero Massolo.
“Risiko - Sfide di potere” è scritto da Federico Rampini con Tommaso Franchini. La regia è affidata a Giacomo Frignani.