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Racconto di una notte

SERIE TV11 maggio 2026

Racconto di una notte, le trame della settimana dal 18 al 23 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Eren Vurdem (Selim Allama) in una scena di Racconto di una notte
Eren Vurdem (Selim Allama) in una scena di Racconto di una notte

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 maggio durante i prossimi episodi di Racconto di una notte, la serie televisiva turca di Canale 5.

Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: le trame dal 18 al 23 maggio

Mahir, Canfeza e Sureyya si godono una serata fuori, mentre a casa Yilmaz la situazione si complica con l’arrivo di Cabir: l'uomo infatti ha saputo che Mahir è andato via e come avvertimento ferisce Ferman a una gamba con un colpo di arma da fuoco.

Ferman, ancora scosso, non vuole lasciare l’ospedale, ma sua madre lo riporta a casa. Sureyya contatta Afet per recuperare l’anello, mentre Mahir e Canfeza, con l’aiuto di Ayca, si concedono un’uscita romantica.

Asaf porta Canfeza e Sureyya in una villa sicura, chiedendo a Mahir di raggiungerli per convincerlo a sposare Sila. Cabir affronta Mustafa, che rivela a Sila il tradimento di Sevde, mentre Selim indaga su Asaf.

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