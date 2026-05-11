Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 18 a sabato 23 maggio durante i prossimi episodi di Racconto di una notte, la serie televisiva turca di Canale 5.



Racconto di una notte va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: le trame dal 18 al 23 maggio

Mahir, Canfeza e Sureyya si godono una serata fuori, mentre a casa Yilmaz la situazione si complica con l’arrivo di Cabir: l'uomo infatti ha saputo che Mahir è andato via e come avvertimento ferisce Ferman a una gamba con un colpo di arma da fuoco.

Ferman, ancora scosso, non vuole lasciare l’ospedale, ma sua madre lo riporta a casa. Sureyya contatta Afet per recuperare l’anello, mentre Mahir e Canfeza, con l’aiuto di Ayca, si concedono un’uscita romantica.

Asaf porta Canfeza e Sureyya in una villa sicura, chiedendo a Mahir di raggiungerli per convincerlo a sposare Sila. Cabir affronta Mustafa, che rivela a Sila il tradimento di Sevde, mentre Selim indaga su Asaf.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE