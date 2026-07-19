Racconto di una notte, Salih si dichiara a Sare: "Sono innamorato di te"

Salih e Sare in una scena di Racconto di una notte

Sare si sente umiliata dopo essere stata respinta all'ingresso del ristorante in cui era stata invitata da Salih a causa del suo abbigliamento. Salih prova a spiegare di non essere stato a conoscenza della regola, ma lei lo respinge: "Ora che lo conosci, va a cena da solo".

Mentre Sare tenta di andarsene, Salih la ferma e le confessa finalmente i suoi sentimenti: "Mi sono innamorato di te. Volevo conquistarti. Volevo un posto speciale. Ecco perché l'ho scelto".

Sare decide di dare una possibilità a Salih, ponendo però una condizione per la serata: "Cosa ne diresti di raccontarmi come ti sei innamorato di me mentre ceniamo. Però scegli un posto dove mi lascino entrare questa volta".

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

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