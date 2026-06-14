Negli episodi dell'ultima settimana della serie turca Racconto di una notte, andati in onda dall'8 al 14 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir va a trovare Selim in ospedale e gli mostra il certificato di matrimonio.
Kursat rivela a Mahir che il comandante Rasit è Boris.
Canfeza va a trovare suo padre nella sua nuova casa e rivede Savas.
Afet non accetta la presenza di Canfeza alla villa.
Selim fa posizionare una bomba sotto l'auto di Mahir.
Canfeza decide di lasciare la villa e tornare da suo padre. Prima di andare via, Canfeza cade dalla terrazza della villa degli Yilmaz e viene portata in ospedale.
Canfeza riprende conoscenza in ospedale, ma non racconta cosa è accaduto sulla terrazza.
Canfeza fa un accordo con Afet: lei manterrà i segreti della suocera se quest'ultima accetterà la sua presenza nella famiglia.
Selim assolda un sicario per uccidere Mahir.
Canfeza prova a riconquistare Mahir e gli dichiara tutto il suo amore.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda dall'8 al 14 giugno su Canale 5.
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