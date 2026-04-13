Nei primi tre episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 12 aprile e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir assiste impotente all’omicidio del padre Mehmet per mano di Kursat.
La moglie di Kursat muore durante il parto della loro bambina. Vent’anni dopo, Sureyya, la madre di Mahir, non si è ancora ripresa dalla perdita del marito.
Mahir incontra una giovane donna in una grotta, ma Canfeza gli spara. Dopo averla incontrata nel bosco, Canfeza riporta Sureyya in città e racconta alla nonna dell’uomo incontrato nella grotta.
Mahir e Canfeza si rincontrano. Kursat vuole costringere Canfeza a sposarsi, ma Mahir la aiuta a fuggire dal ristorante.
Nonostante gli sforzi di Mahir, Kursat obbliga Canfeza a sposare Selim.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 12 aprile su Canale 5.