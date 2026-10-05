Racconto di una notte, il riassunto del 4 ottobre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 4 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir apre la cassetta di sicurezza che apparteneva a suo padre.
Improvvisamente Ferman viene a sapere che Sevde è morta. Gulizar riceve un messaggio da Handan: la sera precedente Kursat era con lei.
Mahir rientra a casa e trova Ozan insieme a Canfeza e caccia il ragazzo.
Ferman minaccia di spararsi con la pistola di Mahir.
Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'1 ottobre in prima serata su Canale 5.