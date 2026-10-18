Racconto di una notte, il riassunto del 18 ottobre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 18 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir rivela a Canfeza che Ozan ha un collegamento con Rasit.
Sare sente una conversazione tra Ozan e sua madre e poi annuncia a tutti che Salih vuole chiedere la sua mano.
Salih riceve l'inaspettato sostegno di Ferman per chiedere la mano di Sare a Kursat.
Mahir e Canfeza escogitano un piano contro Ozan. Nel frattempo, quest'ultimo porta Gocke a casa sua.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda il 18 ottobre in prima serata su Canale 5.