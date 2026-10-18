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Racconto di una notte
SERIE TV19 ottobre 2026

Racconto di una notte, il riassunto del 18 ottobre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 18 ottobre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 18 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir rivela a Canfeza che Ozan ha un collegamento con Rasit.

Sare sente una conversazione tra Ozan e sua madre e poi annuncia a tutti che Salih vuole chiedere la sua mano.

Salih riceve l'inaspettato sostegno di Ferman per chiedere la mano di Sare a Kursat.

Mahir e Canfeza escogitano un piano contro Ozan. Nel frattempo, quest'ultimo porta Gocke a casa sua.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda il 18 ottobre in prima serata su Canale 5.

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