Racconto di una notte, il riassunto del 12 luglio

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 12 luglio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ferman e Mahir convincono il gestore del locale a cambiare musica, e ravvivano la festa.

Durante una passeggiata romantica, Sare e Salih si raccontano.

Sureya trova una lettera firmata da Mehmet che la accusa di essersi alleata con la figlia del suo assassino. Successivamente viene colpita da un malore.

In ospedale, Sureya si riprende e confessa a Mahir di non poter sopportare Canfeza.

Kursat subisce un grave incidente stradale. Mahir gli salva la vita donandogli il proprio sangue.

Ferman scopre di essere quasi certamente il padre del bambino di Efsane.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andata in onda il 12 luglio su Canale 5.

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