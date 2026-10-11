Racconto di una notte, il riassunto dell'11 ottobre

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 11 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir avverte Kursat che Selim è morto.
Ferman entra di notte nella casa dei Kilimci. Handan promette a Sare che sarà lei a indossare il capo speciale della collezione.
Salih si sfoga con Mahir sulle assurde richieste di Handan per il matrimonio.
Mahir riconosce in Gocke, la donna vista nelle foto a casa di Ozan.
Canfeza partecipa alla sfilata di Ozan e Mahir decide di presentarsi alla festa.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'11 ottobre in prima serata su Canale 5.