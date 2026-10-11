Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Racconto di una notte
SERIE TV12 ottobre 2026

Racconto di una notte, il riassunto dell'11 ottobre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda in prima serata domenica 11 ottobre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Negli episodi delle ultime puntate della serie turca Racconto di una notte, andati in onda in prima serata su Canale 5 domenica 11 ottobre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Mahir avverte Kursat che Selim è morto.

Ferman entra di notte nella casa dei Kilimci. Handan promette a Sare che sarà lei a indossare il capo speciale della collezione.

Salih si sfoga con Mahir sulle assurde richieste di Handan per il matrimonio.

Mahir riconosce in Gocke, la donna vista nelle foto a casa di Ozan.

Canfeza partecipa alla sfilata di Ozan e Mahir decide di presentarsi alla festa.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Racconto di una notte andate in onda l'11 ottobre in prima serata su Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche