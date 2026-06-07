Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 7 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir si introduce con l'aiuto di Salih nella villa di Selim, convinto di liberare Canfeza. La ragazza, però, si rifiuta di andare via con lui, dicendo che non vuole più sposarlo.

Mahir, distrutto non sa che la ragazza è stata costretta a cacciarlo via in malo modo perché Selim stava minacciando sua nonna con una pistola.

Nel frattempo, Mahir ha raccolto la confessione di Orhan sul suo coinvolgimento come informatore dei criminali nell'operazione che aveva compromesso la sua carriera. Rasit teme che Orhan possa averlo chiamato in causa, ma, almeno per ora, il segreto sulla sua vera identità continua a rimanere nascosto.

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