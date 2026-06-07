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Racconto di una notte

SERIE TV07 giugno 2026

Racconto di una notte, la puntata del 7 giugno in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda domenica 7 giugno, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 7 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 7 giugno di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 7 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir si introduce con l'aiuto di Salih nella villa di Selim, convinto di liberare Canfeza. La ragazza, però, si rifiuta di andare via con lui, dicendo che non vuole più sposarlo.

Mahir, distrutto non sa che la ragazza è stata costretta a cacciarlo via in malo modo perché Selim stava minacciando sua nonna con una pistola.

Nel frattempo, Mahir ha raccolto la confessione di Orhan sul suo coinvolgimento come informatore dei criminali nell'operazione che aveva compromesso la sua carriera. Rasit teme che Orhan possa averlo chiamato in causa, ma, almeno per ora, il segreto sulla sua vera identità continua a rimanere nascosto.

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