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Racconto di una notte

SERIE TV06 giugno 2026

Racconto di una notte, la puntata del 6 giugno in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda sabato 6 giugno, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda sabato 6 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 6 giugno di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 6 giugno

Eren Vurdem (Selim) e Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte
Eren Vurdem (Selim) e Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte

Cabir va a trovare Sila in ospedale, ma viene cacciato malamente da Sevde. Mahir comincia ad avere seri sospetti nei confronti di Rasit e ordina il trasferimento di Orhan in un altro ospedale.

Successivamente si fa dimettere e, insieme a Salih, si apposta davanti alla casa di Selim. Per lui, l'unico modo per scoprire la verità è riuscire a parlare con Canfeza.

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