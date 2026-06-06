La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda sabato 6 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 6 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Cabir va a trovare Sila in ospedale, ma viene cacciato malamente da Sevde. Mahir comincia ad avere seri sospetti nei confronti di Rasit e ordina il trasferimento di Orhan in un altro ospedale.
Successivamente si fa dimettere e, insieme a Salih, si apposta davanti alla casa di Selim. Per lui, l'unico modo per scoprire la verità è riuscire a parlare con Canfeza.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google