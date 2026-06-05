La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda venerdì 5 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 5 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
In ospedale, Mahir riceve la visita di Selim, determinato a sposare al più presto Canfeza con rito civile.
Dopo aver lasciato la stanza, Selim informa Rasit delle nozze imminenti, l'uomo, però, non è invitato.
Canfeza rassicura Ezra, dichiarandosi certa che Mahir arriverà a salvarla. Ezra, però, non condivide il suo ottimismo e insiste con Kursat affinché agisca al più presto per mettere al sicuro la figlia.
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