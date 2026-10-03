La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 4 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ferman rivela al padre che Sevde è scomparsa, ma lo rassicura affermando che è andata via dopo che lui le ha chiesto il divorzio. A questa notizia, Asaf reagisce con rabbia. Successivamente Ferman, con l'appoggio di Surreya, chiede la mano di Efsane, ma Ezra lo respinge. Nel frattempo, Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera in casa e ne resta molto ferito.

Mahir trova del denaro e una lettera piena di enigmi nella cassetta che apparteneva al padre. All'improvviso, però, tutti vengono sconvolti da una terribile notizia: Sevde è morta. L'intera famiglia cade nello sconforto. Parallelamente, mentre Kursat e Gulizar stanno per sposarsi, la donna riceve un messaggio da Handan, che le rivela che la sera precedente Kursat era con lei. Mahir sorprende Ozan con Canfeza e lo caccia di casa. Durante il funerale di Sevde, Ferman viene colto da una crisi isterica e minaccia di spararsi con la pistola di Mahir.

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