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Racconto di una notte

SERIE TV31 maggio 2026

Racconto di una notte, la puntata del 31 maggio in streaming

La nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, andate in onda domenica 31 maggio, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 31 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 25 maggio di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 31 maggio

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Salih, Sare e Mavis stanno per raggiungere Canfeza, Mahir ed Ezra per dedicarsi agli ultimi acquisti in vista del fidanzamento ormai imminente tra Mahir e Canfeza . Con loro c'è anche Asaf, che all'insaputa della sua famiglia, vuole aiutare Mahir a coronare il suo amore.

Mustafa continua a cercare Sila, ma deve anche fronteggiare i sospetti del padre, convinto che sia lui il responsabile della fuga della ragazza. Nel tentativo di salvarsi, Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione del campo dove si trova insieme a Selim. L’uomo arriva sul posto, ma lì lo attende una rivelazione sconvolgente: Selim gli confessa che Kemal non è il padre del bambino che Sila aspetta. Una verità che scatena tutta la rabbia di Mustafa.

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