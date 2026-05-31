Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 31 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Salih, Sare e Mavis stanno per raggiungere Canfeza, Mahir ed Ezra per dedicarsi agli ultimi acquisti in vista del fidanzamento ormai imminente tra Mahir e Canfeza . Con loro c'è anche Asaf, che all'insaputa della sua famiglia, vuole aiutare Mahir a coronare il suo amore.

Mustafa continua a cercare Sila, ma deve anche fronteggiare i sospetti del padre, convinto che sia lui il responsabile della fuga della ragazza. Nel tentativo di salvarsi, Sila riesce a inviare a Mustafa la posizione del campo dove si trova insieme a Selim. L’uomo arriva sul posto, ma lì lo attende una rivelazione sconvolgente: Selim gli confessa che Kemal non è il padre del bambino che Sila aspetta. Una verità che scatena tutta la rabbia di Mustafa.

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