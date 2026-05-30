Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda sabato 30 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Alla villa, Sevde scopre che Mustafa e Gulizar hanno affidato Sila a Selim e reagisce con rabbia.

Nel frattempo, Selim viene a sapere che Sila è incinta e cambia atteggiamento, diventando improvvisamente più premuroso, mentre un ricordo legato al suo passato riaffiora nella sua mente.

Altrove, Kursat, ancora prigioniero di Rasit, apprende della morte di Savas. Intanto Mavis riceve un messaggio che sembra provenire dal figlio.

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