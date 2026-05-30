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Racconto di una notte

SERIE TV30 maggio 2026

Racconto di una notte, la puntata del 30 maggio in streaming

La nuova puntata della serie turca Racconto di una notte, andate in onda sabato 30 maggio, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda sabato 30 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 30 maggio di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 30 maggio

Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Alla villa, Sevde scopre che Mustafa e Gulizar hanno affidato Sila a Selim e reagisce con rabbia.

Nel frattempo, Selim viene a sapere che Sila è incinta e cambia atteggiamento, diventando improvvisamente più premuroso, mentre un ricordo legato al suo passato riaffiora nella sua mente.

Altrove, Kursat, ancora prigioniero di Rasit, apprende della morte di Savas. Intanto Mavis riceve un messaggio che sembra provenire dal figlio.

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