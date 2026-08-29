La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 30 agosto in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La famiglia si riunisce per celebrare la promozione di Mahir, ma la presenza di Kursat interrompe bruscamente il clima di festa. Asaf ha in serbo una sorpresa per il nipote: l'indomani partiranno tutti per due giorni di relax. Canfeza non è particolarmente felice della notizia e propone al marito di lanciare una moneta: il vincitore sceglierà se andare via insieme alla famiglia, e avrà il diritto di comandare lo sconfitto per un giorno. Vince Mahir. Una volta

Intanto, Gulizar decide di interrompere la sua relazione con Kursat con un messaggio, ma l'uomo sembra determinato a incontrare la sua amata. La famiglia Yilmaz festeggia il compleanno di Mahir, ma l'atmosfera si fa pian piano più cupa. Canfeza si sente oppressa dalla convivenza con la famiglia del marito e gli propone di andare a vivere da soli, in una casa tutta per loro.

Ferman, al quale Efsane ha confessato di aver perso la loro bambina, fatica ad accettare la notizia. Kursat invita Gulizar a cena e le chiede di sposarlo, ma l'arrivo improvviso della famiglia Yilmaz fa precipitare gli eventi. Intanto Sare scopre di avere un fratello maggiore da cui è stata separata durante l'infanzia. Selim si presenta a casa di Ezra e le rivela di essere il figlio di Rasit, nato da una relazione clandestina avuta dal marito della donna. Inoltre, dichiara di vendicarsi con Mahir e Kursat per la morte di suo padre.

Gulizar informa la famiglia Yilmaz che lei e Kursat hanno intenzione di sposarsi, Afet, supportata da Asaf, la caccia di casa. Nel frattempo, Mahir scopre sul suo computer il file del video di Capodanno e viene a sapere così che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza. Preso dalla rabbia, affronta sua nonna e decide di lasciare immediatamente la villa. Solo l'intervento di Canfeza che gli racconta di tutti i segreti della famiglia riesce a dissuaderlo dall'intento e a rimandare il trasloco all'indomani.

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