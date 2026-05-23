La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda sabato 23 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 23 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Dopo aver salvato Canfeza e Sureyya da Selim, Asaf le porta alla villa di famiglia, ritenendola il posto più sicuro, e fa chiamare Mahir. Gli Yilmaz cercano di convincerlo a sposare Sila per proteggerla dalla furia di Cabir, ma lui vuole fermarsi solo per poco tempo.
Intanto, Cabir scopre il tentativo di fuga di Mustafa, che rivela a Sila il tradimento di Sevde, facendo infuriare la ragazza. Selim, invece, ordina ai suoi uomini di indagare su Asaf e sulla sua famiglia.
Canfeza non riesce a capire come abbia fatto Selim a trovare l'appartamento affittato da Salih. Ezra riceve uno strano messaggio da parte di Kursat, che nel frattempo è stato rapito da Rasit.
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