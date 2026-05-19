Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Le puntate di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andate in onda martedì 19 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Mahir decide di portare via Canfeza e sua madre dalla villa, in attesa di trovare un posto migliore dove nascondersi. Nonostante le suppliche dei suoi nonni, non intende sposare Sila e sacrificarsi per la famiglia Yilmaz.

Il ragazzo quindi, chiede aiuto a Salih per avere una casa in cui stare finché non capiranno come agire con Selim. L'uomo infatti, anche se ferito, non si trova più dove Mahir lo ha lasciato. Il comandante Rasit, nel frattempo, ha accolto a casa del fratello defunto Ezra, Mavis e Sare.

Due uomini di Rasit portano a casa anche Kursat, che si riunisce con la madre. L'uomo, però, ha scoperto che Rasit è in verità Boris.