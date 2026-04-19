Le puntate di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andate in onda domenica 19 aprile sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 19 aprile di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 19 aprile

È il giorno delle nozze tra Selim e Canfeza, ma la ragazza è disperata. Mentre attende gli invitati, nota anche Mahir.

Con uno stratagemma, fugge dalle nozze e manda un messaggio a Mahir, chiedendogli di raggiungerla alla grotta.

Mahir, presente al matrimonio per sospetti su illeciti, corre da lei. Nella grotta, Canfeza gli chiede di mantenere la promessa e sposarla, ma quando Mahir scopre chi è, si tira indietro.

Intanto, Kursat, in preda al panico nella tenuta dei Kilimci, sa che se non fara' sposare sua figlia a Selim, rischia una terribile vendetta. Chiama a raccolta i suoi uomini per catturare la ragazza, ignaro che Selim ha gia' fatto sparire il camion con la merce. Rasit si unisce alle indagini e scopre rapidamente che l'uomo che ha portato via Canfeza dal ristorante la sera prima era proprio Mahir.





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