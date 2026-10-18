Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 18 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sare inizia a sospettare di Ozan dopo che l’uomo si è sfogato con lei e Handan in reazione al comportamento di Mahir. Sare si scusa poi con Ezra e annuncia a tutti che Salih vuole chiedere di sposarla.

Sureyya organizza una festa per svelare a tutti il sesso del bambino, alla quale però partecipano anche Fatma e Afet. Lo scoppio dei palloncini, oltre a rivelare che Efsane aspetta una bambina, attira l’attenzione di Asaf ma i suoi sospetti vengono evitati, mantenendo nascosta la presenza di Efsane.

Sare riavvicina Canfeza e la avverte dei comportamenti sospetti di Handan e Ozan.

Salih chiede a Mahir di chiedere la mano di Sare a Kursat ma l’amico si tira indietro, al contrario di Ferman che si offre di farlo al suo posto e si presenta a casa dei Kilimci per ufficializzare il fidanzamento.

Nel frattempo, uno scambio d'identità tra due imam scatena il caos, dopo che Sureyya organizza un incontro segreto durante la promessa di Sare con l’imam del matrimonio tra Ferman ed Efsane, mentre a casa Yilmaz si aspetta l’imam per la commemorazione di Sevde.

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