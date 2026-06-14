La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 14 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 14 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Rientrata alla villa insieme a Mahir, Canfeza tenta in ogni modo di ricucire il rapporto con il marito, ma lui continua a mantenere le distanze. Confidandosi con Salih, Mahir ammette di voler aspettare che sia lei a dimostrargli sinceramente il suo amore.
Canfeza decide di trascorre una giornata di shopping con Sureyya, acquistando mobili e complementi d'arredo che finiscono per rivoluzionare la villa.
Nel frattempo, Kursat continua a voler smascherare Rasit e porre fine alla sua organizzazione criminale. Preoccupato per Mahir, cerca inoltre di metterlo in guardia da Selim, ma il commissario sembra convinto di avere la situazione sotto controllo.
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