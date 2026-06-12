La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda venerdì 12 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 12 giugno di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Tutti continuano a chiedersi come sia stato possibile che Canfeza sia potuta cadere dalla terrazza della villa degli Yilmaz. Dopo aver ripreso conoscenza, Canfeza dà la colpa a un giramento di testa, ma Mahir e Kursat non sono convinti.
Il giorno seguente, Canfeza viene dimessa, ma a causa degli screzi con Mahir, invece di tornare a casa, decide di andare a stare dal padre.
Selim non riesce ad accettare il matrimonio tra Mahir e Canfeza e, durante un incontro d'affari, Kursat inizia a sospettare che il socio stia tramando qualcosa.
Afet va a trovare Canfeza, preoccupata che possa distruggere la sua famiglia rivelando il segreto che ha involontariamente scoperto. Canfeza le promette discrezione, a patto che la suocera la accetti in famiglia e le permetta di costruire un futuro con Mahir.
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