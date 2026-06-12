La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda venerdì 12 giugno è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutti continuano a chiedersi come sia stato possibile che Canfeza sia potuta cadere dalla terrazza della villa degli Yilmaz. Dopo aver ripreso conoscenza, Canfeza dà la colpa a un giramento di testa, ma Mahir e Kursat non sono convinti.

Il giorno seguente, Canfeza viene dimessa, ma a causa degli screzi con Mahir, invece di tornare a casa, decide di andare a stare dal padre.

Selim non riesce ad accettare il matrimonio tra Mahir e Canfeza e, durante un incontro d'affari, Kursat inizia a sospettare che il socio stia tramando qualcosa.

Afet va a trovare Canfeza, preoccupata che possa distruggere la sua famiglia rivelando il segreto che ha involontariamente scoperto. Canfeza le promette discrezione, a patto che la suocera la accetti in famiglia e le permetta di costruire un futuro con Mahir.

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