La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 11 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Handan regala a Ezra l’anello di famiglia che tempo prima le era stato regalato da Kursat. Süreyya parla con Kursat e gli chiede di allontanarsi da sua figlia per evitare ulteriori scontri.

Tra Mahir e Canfeza la situazione non sembra migliorare, soprattutto dopo che la ragazza ha raccontato alla madre tutti i loro problemi. Ferman, invece, viene sorpreso e colpito da Kursat dopo essere entrato di nascosto nella stanza di Ezra. Capisce poi che l’unico modo per poter stare con Efsene è farsi accettare da Afet e viene aiutato da Fatima, la quale però finisce per ricattare Afet.

Ozan organizza una sfilata evento per lanciare il suo marchio e invita Canfeza, a cui chiede di indossare l’abito più importante, mentre però Kursat chiede ad Ozan di starle lontano.

Mahir, intanto, scopre dell’esistenza di Gocke, figlia di Rasit e va a trovarla all'ospedale psichiatrico in cui è ricoverata. La ragazza non parla, ma Mahir la riconosce dalle foto viste precedentemente nella camera oscura di Ozan, e non appena quest’ultimo viene nominato, la ragazza ha una crisi che richiede l’intervento degli infermieri.

Nel frattempo, Ferman, Afet e Sureyya si presentano a casa dei Kilimci ma vengono fermati da Ezra.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE