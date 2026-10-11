La puntata di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 11 ottobre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata di domenica 11 ottobre in prima serata di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Handan regala a Ezra l’anello di famiglia che tempo prima le era stato regalato da Kursat. Süreyya parla con Kursat e gli chiede di allontanarsi da sua figlia per evitare ulteriori scontri.
Tra Mahir e Canfeza la situazione non sembra migliorare, soprattutto dopo che la ragazza ha raccontato alla madre tutti i loro problemi. Ferman, invece, viene sorpreso e colpito da Kursat dopo essere entrato di nascosto nella stanza di Ezra. Capisce poi che l’unico modo per poter stare con Efsene è farsi accettare da Afet e viene aiutato da Fatima, la quale però finisce per ricattare Afet.
Ozan organizza una sfilata evento per lanciare il suo marchio e invita Canfeza, a cui chiede di indossare l’abito più importante, mentre però Kursat chiede ad Ozan di starle lontano.
Mahir, intanto, scopre dell’esistenza di Gocke, figlia di Rasit e va a trovarla all'ospedale psichiatrico in cui è ricoverata. La ragazza non parla, ma Mahir la riconosce dalle foto viste precedentemente nella camera oscura di Ozan, e non appena quest’ultimo viene nominato, la ragazza ha una crisi che richiede l’intervento degli infermieri.
Nel frattempo, Ferman, Afet e Sureyya si presentano a casa dei Kilimci ma vengono fermati da Ezra.