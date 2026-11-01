La puntata di Racconto di una notte , la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 1 novembre in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Canfeza e Mahir passano la giornata con il signor Veli, che li aveva accolti la sera prima dopo che avevano bucato. I due lasciano la casa dell'uomo e ricevono un messaggio con un indirizzo dove potrebbe essere stata nascosta Gokce.

Mahir e Canfeza si precipitano sul luogo, una fabbrica di scarpe abbandonata, ma anziché Gokce, Canfeza trova tutt'altro ad aspettarla. Infatti, Mahir aveva organizzato la finta segnalazione per farle una sorpresa.

Nel frattempo, Afet e Sureyya tentano di combinare il matrimonio di Fatma con il signor Seref. L'incontro però prende una piega inaspettata: Seref, infatti, si invaghisce di Sureyya e chiede la sua mano.

Gulizar, intanto, affronta Asaf che ha mandato il suo avvocato a casa Kilimci per farle firmare un documento in cui rinunciava all'eredità di Kemal. Gulizar, profondamente offesa, si rifiuta di restituire i beni che suo figlio le ha lasciato.

Ferman, in cerca di soldi, si trova a giocare in una bisca clandestina.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE