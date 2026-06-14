La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 14 giugno in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Selim vuole eliminare Mahir ma quest'ultimo ha già preparato una vendetta che non si aspetta. Kursat confessa ad Ezra di aver deciso di voltare pagina e di aver scelto la via della legalità, consegnando a Mahir le prove necessarie per incastrare il comandante Rasit. Canfeza vede Ferman mentre si trova con l'amante Efsane.

Canfeza rivela la sua scoperta e Ferman si sente costretto a confessare tutto, anche la gravidanza della sua amante. Sare vuole capire se tra Canfeza e Mahir va tutto bene, e si reca da Salih, il qualche, anche se con riluttanza, ammette che Mahir sta "punendo" Canfeza. Appresa la verità, Sare escogita un piano con Salih per farli riavvicinare. Salih racconta a Mahir di essersi innamorato di Sare.

Sevde accetta di farsi leggere i fondi del caffè da Efsane, ignara delle intenzioni della donna. Ferman va a parlare con una dottoressa per spiegare che una donna è incinta di lui, nonostante la sua sterilità. Selim si mette sulle tracce di Ceylan, riesce a trovarla e la costringe ad avere un confronto con lui. Nel frattempo, Canfeza e Mahir iniziano i preparativi per la serata che dovranno passare nel bosco insieme a Sare e Salih.

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