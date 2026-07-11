La puntata di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , andata in onda domenica 12 luglio in prima serata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ferman organizza una festa di Capodanno ma l'atmosfera è piuttosto spenta, poco dopo però, grazie allo stesso Ferman e Mahir l'euforia travolge tutti. A fine serata, Sare e Salih si concedono una passeggiata romantica, durante la quale lei gli confida il dolore della sua infanzia da orfana. Mahir, invece, fa una sorpresa a Canfeza e le dichiara il suo amore.

Mahir regala a Canfeza un anello di diamanti, ma la serata romantica viene interrotta da una telefonata di Asaf: sua madre Sureya ha avuto un infarto ed è in gravi condizioni. In ospedale, Sureya si riprende e confessa a Mahir che preferisce morire piuttosto che vederlo con la figlia del responsabile della morte di suo padre.

Kursat subisce un grave incidente stradale. Mahir gli salva la vita donandogli il proprio sangue, gesto dettato dall'amore per Canfeza e dalla ricerca della "merce" scomparsa. Kursat confessa di averla nascosta per proteggerla dai pedinamenti di Rashit.

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