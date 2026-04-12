La prima puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda domenica 12 aprile è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 12 aprile di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
20 anni dopo l’omicidio del padre, un ispettore torna a Denizli, determinato a vendicare la sua famiglia.
Il suo percorso si intreccia con quello di una giovane donna legata ai nemici del passato.
Avvicinandosi a lei, si imbatte in un mondo di segreti e tradimenti che lo conducono verso una notte fatidica, destinata a cambiare tutto.
Tra rituali antichi e alleanze infrante, quali verità nascoste verranno alla luce quando il passato busserà alla porta del presente?