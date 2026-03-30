Debutta prossimamente su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, Racconto di una notte (titolo originale: Bir Gece Masalı), la dizi turca che ha per protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun.
Gli episodi saranno trasmessi in Italia su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Vent'anni dopo l'omicidio del padre, l'ispettore Mahir torna a Denizli deciso a vendicare la sua famiglia. Il suo cammino incrocia quello di Canfeza, una giovane donna legata ai nemici di un tempo, e mentre si avvicina a lei, scopre un mondo di segreti e tradimenti che lo conducono verso una notte destinata a cambiare tutto.
Tra rituali antichi e alleanze tradite, quali verità nascoste emergeranno quando il passato bussa alla porta del presente?
Il ruolo di Mahir è affidato a Burak Deniz, già noto al pubblico italiano per la serie Another Love, disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Al suo fianco recita Su Burcu Yazgı Coşkun, nei panni di Canfeza, già vista in Italia in La forza di una donna nel ruolo di Nisan.
Nel cast figura anche Caner Şahin, noto al pubblico di Canale 5 per il ruolo di Tolga in Tradimento.