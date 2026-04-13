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Racconto di una notte

SERIE TV13 aprile 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni della puntata del 19 aprile

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 19 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 19 aprile di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), è giunto il giorno del matrimonio tra Selim e Canfeza.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata 19 aprile

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notteBurak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

È il giorno del matrimonio tra Selim e Canfeza, ma la ragazza è disperata. Mentre aspetta gli invitati alle nozze, nota anche Mahir. Sare indaga su di lui e riferisce a Canfeza, che capisce come il suo sogno premonitore la stesse guidando verso il destino.

Con uno stratagemma, fugge dalle nozze e manda un messaggio a Mahir, chiedendogli di raggiungerla alla grotta. Mahir, presente al matrimonio per sospetti su illeciti, corre da lei. Nella grotta, Canfeza gli chiede di mantenere la promessa e sposarla, ma quando Mahir scopre chi è, si tira indietro.

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