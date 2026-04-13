Nella nuova puntata di domenica 19 aprile di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), è giunto il giorno del matrimonio tra Selim e Canfeza.

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

È il giorno del matrimonio tra Selim e Canfeza, ma la ragazza è disperata. Mentre aspetta gli invitati alle nozze, nota anche Mahir. Sare indaga su di lui e riferisce a Canfeza, che capisce come il suo sogno premonitore la stesse guidando verso il destino.

Con uno stratagemma, fugge dalle nozze e manda un messaggio a Mahir, chiedendogli di raggiungerla alla grotta. Mahir, presente al matrimonio per sospetti su illeciti, corre da lei. Nella grotta, Canfeza gli chiede di mantenere la promessa e sposarla, ma quando Mahir scopre chi è, si tira indietro.

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