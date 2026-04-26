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Racconto di una notte

SERIE TV26 aprile 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni della puntata del 3 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 3 maggio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) e Burak Deniz (Mahir) in Racconto di una notte

Nella nuova puntata di domenica 3 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 3 maggio

Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo. L'uomo dice alla donna di partire con lui per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori. Canfeza accetta, ma prima che i due possano partire, un'infermiera dice a Canfeza che deve sottoporsi a una TAC di controllo.

L'infermiera, però, conduce la ragazza nel parcheggio dove ad attenderla trova Mahir. Canfeza non vorrebbe seguirlo, ma Mahir la carica in auto con la forza.

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