Nella nuova puntata di domenica 3 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).
Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo. L'uomo dice alla donna di partire con lui per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori. Canfeza accetta, ma prima che i due possano partire, un'infermiera dice a Canfeza che deve sottoporsi a una TAC di controllo.
L'infermiera, però, conduce la ragazza nel parcheggio dove ad attenderla trova Mahir. Canfeza non vorrebbe seguirlo, ma Mahir la carica in auto con la forza.