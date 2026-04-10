Nella prima puntata di domenica 12 aprile di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir incontra per la prima volta la misteriosa Canfeza.
Vent'anni dopo l'omicidio del padre, un ispettore torna a Denizli deciso a vendicare la sua famiglia.
Il suo cammino incrocia quello di una giovane donna legata ai nemici di un tempo, e mentre si avvicina a lei, scopre un mondo di segreti e tradimenti che lo conducono verso una notte destinata a cambiare tutto.
Tra rituali antichi e alleanze tradite, quali verità nascoste emergeranno quando il passato bussa alla porta del presente?