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Racconto di una notte

SERIE TV10 aprile 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni della prima puntata del 12 aprile

Ecco cosa succederà nelle prime puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 12 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella prima puntata di domenica 12 aprile di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir incontra per la prima volta la misteriosa Canfeza.

Racconto di una notte: le anticipazioni della prima puntata 12 aprile

Vent'anni dopo l'omicidio del padre, un ispettore torna a Denizli deciso a vendicare la sua famiglia.

Il suo cammino incrocia quello di una giovane donna legata ai nemici di un tempo, e mentre si avvicina a lei, scopre un mondo di segreti e tradimenti che lo conducono verso una notte destinata a cambiare tutto.

Tra rituali antichi e alleanze tradite, quali verità nascoste emergeranno quando il passato bussa alla porta del presente?

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