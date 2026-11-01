Dopo la notizia del rapimento, Mahir è determinato a liberare suo zio Feman e organizza un'operazione di salvataggio. Quando finalmente riesce ad arrivare da Ferman, Mahir scopre che le cose non sono come sembrano.



Nel frattempo, Canfeza va a cercare Ferman in auto insieme a Sureyya e Afet. In difficoltà a causa della sua inesperienza al volante, Canfeza accetta l'aiuto di uno sconosciuto che, con un colpo di mano, le ruba la vettura fuggendo con Afet a bordo.