Nella nuova puntata di domenica 8 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riuscirà a liberare Ferman?
Dopo la notizia del rapimento, Mahir è determinato a liberare suo zio Feman e organizza un'operazione di salvataggio. Quando finalmente riesce ad arrivare da Ferman, Mahir scopre che le cose non sono come sembrano.
Nel frattempo, Canfeza va a cercare Ferman in auto insieme a Sureyya e Afet. In difficoltà a causa della sua inesperienza al volante, Canfeza accetta l'aiuto di uno sconosciuto che, con un colpo di mano, le ruba la vettura fuggendo con Afet a bordo.