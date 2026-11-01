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Racconto di una notte
SERIE TV01 novembre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'8 novembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie Racconto di una notte, in onda domenica 8 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 8 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riuscirà a liberare Ferman?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'8 novembre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Dopo la notizia del rapimento, Mahir è determinato a liberare suo zio Feman e organizza un'operazione di salvataggio. Quando finalmente riesce ad arrivare da Ferman, Mahir scopre che le cose non sono come sembrano.

Nel frattempo, Canfeza va a cercare Ferman in auto insieme a Sureyya e Afet. In difficoltà a causa della sua inesperienza al volante, Canfeza accetta l'aiuto di uno sconosciuto che, con un colpo di mano, le ruba la vettura fuggendo con Afet a bordo.

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