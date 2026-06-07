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Racconto di una notte

SERIE TV07 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'8 giugno

Ecco cosa succederà nella nuova puntata della nuova serie Racconto di una notte, in onda lunedì 8 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di lunedì 8 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), i festeggiamenti di Mahir e Canfeza proseguono.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'8 giugno

Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

I festeggiamenti che precedono il matrimonio ufficiale tra Mahir e Canfeza proseguono con la tradizionale notte dell'hennè.

Il peggio sembra essere passato e tutto procede per il meglio, ma Ezra ha una brutta sensazione e dice a Mavis di sentire, in cuor suo, che una tempesta sta per spazzare via tutto.

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