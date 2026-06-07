Nella nuova puntata di lunedì 8 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), i festeggiamenti di Mahir e Canfeza proseguono.

I festeggiamenti che precedono il matrimonio ufficiale tra Mahir e Canfeza proseguono con la tradizionale notte dell'hennè.

Il peggio sembra essere passato e tutto procede per il meglio, ma Ezra ha una brutta sensazione e dice a Mavis di sentire, in cuor suo, che una tempesta sta per spazzare via tutto.

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