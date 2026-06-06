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Racconto di una notte

SERIE TV06 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 7 giugno in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 7 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 7 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riuscirà a liberare Canfeza?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 7 giugno

Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) in una scena di Racconto di una notte

Determinato a liberare Canfeza dalla villa di Selim, Mahir riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih, che tiene occupati gli uomini di guardia. Quando però si trova finalmente davanti alla ragazza, viene respinto: Canfeza lo caccia e sostiene che il loro matrimonio religioso non abbia alcun valore.

Sconvolta per quanto accaduto, Canfeza cade nella disperazione, ma suo padre Kürsat cerca di rassicurarla promettendole che farà di tutto per proteggerla da Selim. Nel frattempo, Mahir viene riammesso in servizio.

Selim vuole passare la notte con Canfeza. La ragazza è terrorizzata e chiede invano aiuto alla nonna, che è chiusa fuori dalla stanza.

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