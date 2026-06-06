Nella nuova puntata di domenica 7 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riuscirà a liberare Canfeza?

Determinato a liberare Canfeza dalla villa di Selim, Mahir riesce a introdursi nella proprietà grazie all'aiuto di Salih, che tiene occupati gli uomini di guardia. Quando però si trova finalmente davanti alla ragazza, viene respinto: Canfeza lo caccia e sostiene che il loro matrimonio religioso non abbia alcun valore.

Sconvolta per quanto accaduto, Canfeza cade nella disperazione, ma suo padre Kürsat cerca di rassicurarla promettendole che farà di tutto per proteggerla da Selim. Nel frattempo, Mahir viene riammesso in servizio.

Selim vuole passare la notte con Canfeza. La ragazza è terrorizzata e chiede invano aiuto alla nonna, che è chiusa fuori dalla stanza.

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