L’arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge gli equilibri alla villa. Afet è furiosa con Gulizar per la sua recente alleanza con Canfeza, e Mahir è altrettanto arrabbiato con la moglie per il suo comportamento.

In un acceso confronto, Canfeza sfoga tutta la sua frustrazione al marito. Più tardi, mentre lei dorme, Mahir si scusa e sembra finalmente pronto a mettere da parte l’orgoglio e a ricucire il rapporto con la moglie.

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