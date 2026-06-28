Nella nuova puntata di domenica 5 luglio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir riuscirà a liberare Canfeza?
L’arresto di Canfeza, Sare e Gulizar sconvolge gli equilibri alla villa. Afet è furiosa con Gulizar per la sua recente alleanza con Canfeza, e Mahir è altrettanto arrabbiato con la moglie per il suo comportamento.
In un acceso confronto, Canfeza sfoga tutta la sua frustrazione al marito. Più tardi, mentre lei dorme, Mahir si scusa e sembra finalmente pronto a mettere da parte l’orgoglio e a ricucire il rapporto con la moglie.
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