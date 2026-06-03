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Racconto di una notte

SERIE TV03 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 4 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda giovedì 4 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di giovedì 4 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 4 giugno

Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte
Mesut Akusta (Rasit) in una scena di Racconto di una notte

Mahir viene operato d'urgenza, mentre Rasit, furioso per il fallimento di Savas, gli ordina di sparire.

Nel frattempo, Sare e Mavis decidono di restare a Istanbul e chiedono aiuto a Salih. Selim crede di avere ormai il controllo di Canfeza, ma Kursat rivela che il suo apparente sostegno nasconde un piano di vendetta contro lui e Boris.

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