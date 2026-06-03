Nella nuova puntata di giovedì 4 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Mahir viene operato d'urgenza, mentre Rasit, furioso per il fallimento di Savas, gli ordina di sparire.

Nel frattempo, Sare e Mavis decidono di restare a Istanbul e chiedono aiuto a Salih. Selim crede di avere ormai il controllo di Canfeza, ma Kursat rivela che il suo apparente sostegno nasconde un piano di vendetta contro lui e Boris.

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