Nella nuova puntata di sabato 30 maggio di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Alla villa, Sevde scopre che Mustafa e Gulizar hanno affidato Sila a Selim e si arrabbia.

Selim viene a sapere che Sila è incinta e il suo atteggiamento nei suoi confronti cambia improvvisamente.

Intanto, Kursat, ancora tenuto prigioniero da Rasit, scopre della morte di Savas, mentre Mavis riceve un messaggio misterioso.

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