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Racconto di una notte

SERIE TV29 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 30 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda sabato 30 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di sabato 30 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 30 maggio

Özlem Turkad (Sureyya Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Özlem Turkad (Sureyya Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Alla villa, Sevde scopre che Mustafa e Gulizar hanno affidato Sila a Selim e si arrabbia.

Selim viene a sapere che Sila è incinta e il suo atteggiamento nei suoi confronti cambia improvvisamente.

Intanto, Kursat, ancora tenuto prigioniero da Rasit, scopre della morte di Savas, mentre Mavis riceve un messaggio misterioso.

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