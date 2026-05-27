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Racconto di una notte

SERIE TV27 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 28 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda giovedì 28 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di giovedì 28 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet minaccia Canfeza ed Ezra.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 28 maggio

Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Sare avverte Mahir della minaccia di Afet contro Canfeza ed Ezra. Lui corre al porto per fermarle, ma scopre che non sono mai partite per la Grecia.

Nel frattempo, le due trovano rifugio in un albergo grazie all'aiuto di un tassista.

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