Nella nuova puntata di giovedì 28 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet minaccia Canfeza ed Ezra.
Sare avverte Mahir della minaccia di Afet contro Canfeza ed Ezra. Lui corre al porto per fermarle, ma scopre che non sono mai partite per la Grecia.
Nel frattempo, le due trovano rifugio in un albergo grazie all'aiuto di un tassista.
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