Nella nuova puntata di domenica 19 luglio di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir fa una sorpresa a Canfeza.

Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir fa una sorpresa a Canfeza: affitta un locale in cui la ragazza potrà aprire il suo negozio. Canfeza è al settimo cielo e decide di ringraziare Mahir preparandogli il suo piatto preferito. Ma, poco prima della cena romantica, Havos consegna di nascosto a Canfeza la lettera trovata in camera di Sureyya.



Sare viene umiliata all'ingresso di un ristorante elegante dove Salih l'aveva invitata a cena. Ferita, Sare decide di andarsene, ma Salih la raggiunge e le confessa di essersi innamorato di lei.

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