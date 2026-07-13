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Racconto di una notte

SERIE TV13 luglio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 19 luglio in prima serata

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 19 luglio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 19 luglio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Mahir fa una sorpresa a Canfeza.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 19 luglio

Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgi Coskun (Candeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir fa una sorpresa a Canfeza: affitta un locale in cui la ragazza potrà aprire il suo negozio. Canfeza è al settimo cielo e decide di ringraziare Mahir preparandogli il suo piatto preferito. Ma, poco prima della cena romantica, Havos consegna di nascosto a Canfeza la lettera trovata in camera di Sureyya.

Sare viene umiliata all'ingresso di un ristorante elegante dove Salih l'aveva invitata a cena. Ferita, Sare decide di andarsene, ma Salih la raggiunge e le confessa di essersi innamorato di lei.

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