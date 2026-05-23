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Racconto di una notte

SERIE TV23 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 24 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 24 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 24 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 24 maggio

Kenan Bal (Asaf Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Kenan Bal (Asaf Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Temendo un nuovo tentativo di avvicinamento da parte di Selim, Mahir sceglie di fermarsi per qualche tempo nella villa dei nonni insieme a Sureyya e Canfeza. Proprio lì, Canfeza ha un confronto con Sila, che le confessa di non voler interferire nel suo rapporto con Mahir e di desiderare soltanto fuggire per conquistare la propria libertà.

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