Nella nuova puntata di domenica 24 maggio di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Temendo un nuovo tentativo di avvicinamento da parte di Selim, Mahir sceglie di fermarsi per qualche tempo nella villa dei nonni insieme a Sureyya e Canfeza. Proprio lì, Canfeza ha un confronto con Sila, che le confessa di non voler interferire nel suo rapporto con Mahir e di desiderare soltanto fuggire per conquistare la propria libertà.

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