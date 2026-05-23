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La promessa

ANTICIPAZIONI23 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 24 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 24 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 24 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 24 maggio

Isabel Serrano (Leocadia) e Guillermo Serrano (Lorenzo De La Mata) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) e Guillermo Serrano (Lorenzo De La Mata) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 24 maggio, a La Promessa arriva Don Cristóbal come nuovo capo maggiordomo.

Parte della famiglia reagisce con sorpresa e indignazione alla sua nomina, la servitù si sente tradita dalla mancanza di spiegazioni.

Manuel ha assunto Enora, mentre Catalina e Martina continuano a scontrarsi sul modo di amministrare la tenuta, soprattutto dopo che il Barone de Valladares si è lamentato per l'aumento dei salari dei contadini.

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