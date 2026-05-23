Scopriamo cosa succederà domenica 24 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 24 maggio, a La Promessa arriva Don Cristóbal come nuovo capo maggiordomo.
Parte della famiglia reagisce con sorpresa e indignazione alla sua nomina, la servitù si sente tradita dalla mancanza di spiegazioni.
Manuel ha assunto Enora, mentre Catalina e Martina continuano a scontrarsi sul modo di amministrare la tenuta, soprattutto dopo che il Barone de Valladares si è lamentato per l'aumento dei salari dei contadini.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google