Scopriamo cosa succederà domenica 24 maggio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Isabel Serrano (Leocadia) e Guillermo Serrano (Lorenzo De La Mata) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 24 maggio, a La Promessa arriva Don Cristóbal come nuovo capo maggiordomo.

Parte della famiglia reagisce con sorpresa e indignazione alla sua nomina, la servitù si sente tradita dalla mancanza di spiegazioni.

Manuel ha assunto Enora, mentre Catalina e Martina continuano a scontrarsi sul modo di amministrare la tenuta, soprattutto dopo che il Barone de Valladares si è lamentato per l'aumento dei salari dei contadini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google