La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 24 maggio dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra viene licenziata e, presa dallo sconforto, si ubriaca trascurando Halit Can.
Emir si prende una cotta per la nuova segretaria, Dilara, e finge di essere lui a capo del progetto di Yildiz, ma poi confessa tutto all’amica.
Nel frattempo, Sahika sta tramando qualcosa di pericoloso e potenzialmente letale ai danni di Ender.
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