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Forbidden Fruit

SERIE TV23 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 24 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 24 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 24 maggio dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 24 maggio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 3

Zehra viene licenziata e, presa dallo sconforto, si ubriaca trascurando Halit Can.

Emir si prende una cotta per la nuova segretaria, Dilara, e finge di essere lui a capo del progetto di Yildiz, ma poi confessa tutto all’amica.

Nel frattempo, Sahika sta tramando qualcosa di pericoloso e potenzialmente letale ai danni di Ender.

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