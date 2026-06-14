Nella nuova puntata di domenica 21 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza rivelerà la verità?

Sare e Salih sono costretti a passare la notte in macchina a causa di una gomma a terra, mentre Mahir e Canfeza, rimasti soli nel bosco, cercano di convivere in tenda

Sureya, in preda a una crisi emotiva, implora il suo defunto marito Mehmet di non abbandonarla.

Kursat e Gulizar si incontrano e lui le confida le sue preoccupazioni per il benessere di Canfeza.

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