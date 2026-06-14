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Racconto di una notte

SERIE TV15 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 21 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 21 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 21 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza rivelerà la verità?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 21 giugno

Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte
Burak Deniz (Mahir Yilmaz) in una scena di Racconto di una notte

Sare e Salih sono costretti a passare la notte in macchina a causa di una gomma a terra, mentre Mahir e Canfeza, rimasti soli nel bosco, cercano di convivere in tenda

Sureya, in preda a una crisi emotiva, implora il suo defunto marito Mehmet di non abbandonarla.

Kursat e Gulizar si incontrano e lui le confida le sue preoccupazioni per il benessere di Canfeza.

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