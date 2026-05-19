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Racconto di una notte

SERIE TV19 maggio 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 20 maggio

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda mercoledì 20 maggio nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte.
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte.

Nella nuova puntata di mercoledì 20 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 20 maggio

Mahir, Canfeza e Sureyya si sono appena sistemati nella casa che Salih ha trovato per loro. Mahir decide di preparare le kofte: la cena risulta immangiabile e decidono di andare a cena in un posto tipico.

Nel frattempo, a casa Yilmaz, Afet e Asaf devono trovare il modo di convincere Mahir a tornare da loro entro tre giorni, ma l'arrivo di Cabir rovina i piani. L'uomo ha saputo che Mahir se n'è andato e ferisce Ferman a una gamba come avvertimento.

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