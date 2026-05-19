Nella nuova puntata di mercoledì 20 maggio di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza).

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 20 maggio

Mahir, Canfeza e Sureyya si sono appena sistemati nella casa che Salih ha trovato per loro. Mahir decide di preparare le kofte: la cena risulta immangiabile e decidono di andare a cena in un posto tipico.

Nel frattempo, a casa Yilmaz, Afet e Asaf devono trovare il modo di convincere Mahir a tornare da loro entro tre giorni, ma l'arrivo di Cabir rovina i piani. L'uomo ha saputo che Mahir se n'è andato e ferisce Ferman a una gamba come avvertimento.