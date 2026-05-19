La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 20 maggio dalle 14:10 su Canale 5.



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Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 20 maggio

Yildiz si reca da Halit e, vedendolo in difficoltà, decide di aiutarlo mandando Aysel a occuparsi della spesa e della casa.

Nel frattempo, Erim viene umiliato a scuola perché Halit non ha pagato la retta. Ender e Kaya intervengono saldando il debito e il ragazzo torna a vivere con loro.

Fallito l'ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, decide di mettere a punto un piano per vendicarsi.