Batu e Idil cercano di capire se la relazione fra Poyraz e Haziran sia davvero finita e quali siano le ragioni della possibile rottura.

Fatih e Latif si uniscono per convincere Zeynep a cambiare idea.

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