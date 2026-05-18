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Be My Sunshine

SERIE TV19 maggio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 20 maggio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 20 maggio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, sarà disponibile da mercoledì 20 maggio

Be My Sunshine è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 20 maggio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Batu e Idil cercano di capire se la relazione fra Poyraz e Haziran sia davvero finita e quali siano le ragioni della possibile rottura.

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