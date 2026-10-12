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Racconto di una notte
SERIE TV12 ottobre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 18 ottobre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 18 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 18 ottobre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 18 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Mahir spiega a Canfeza che Ozan ha un collegamento con Rasit. La ragazza rimane sconvolta dalla notizia e realizza di essere stata manipolata. Mahir la consola e i due si riconciliano.

Ozan è indispettito dal comportamento di Mahir e sfoga la sua rabbia contro Handan e Sare. Afet ringrazia Sureyya per aver coperto il suo segreto e le confida che senza di lei non saprebbe come fare a superare questo momento difficile.

Gulizar è dolorante per l'incidente avuto durante la sfilata e Kursat promette di vendicarsi contro Handan. Sare va a chiedere perdono Ezra per essersi comportata male e annuncia a tutti che Salih vuole chiedere la sua mano.

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