Mahir spiega a Canfeza che Ozan ha un collegamento con Rasit. La ragazza rimane sconvolta dalla notizia e realizza di essere stata manipolata. Mahir la consola e i due si riconciliano.



Ozan è indispettito dal comportamento di Mahir e sfoga la sua rabbia contro Handan e Sare. Afet ringrazia Sureyya per aver coperto il suo segreto e le confida che senza di lei non saprebbe come fare a superare questo momento difficile.



Gulizar è dolorante per l'incidente avuto durante la sfilata e Kursat promette di vendicarsi contro Handan. Sare va a chiedere perdono Ezra per essersi comportata male e annuncia a tutti che Salih vuole chiedere la sua mano.

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