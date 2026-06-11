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Racconto di una notte

SERIE TV11 giugno 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni del 12 giugno

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda venerdì 12 giugno nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di venerdì 12 giugno di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza si riprende dopo l'incidente.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata del 12 giugno

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Dopo la caduta dalla terrazza degli Yilmaz, Canfeza attribuisce l'incidente a un capogiro, ma Mahir e Kursat restano sospettosi. Dimessa dall'ospedale e in crisi con Mahir, decide di trasferirsi dal padre.

Selim non riesce ad accettare il matrimonio tra Mahir e Canfeza e, durante un incontro d'affari, Kursat inizia a sospettare che il socio stia tramando qualcosa.

Afet va a trovare Canfeza, preoccupata che possa distruggere la sua famiglia rivelando il segreto che ha involontariamente scoperto.

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