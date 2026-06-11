Nella nuova puntata di venerdì 12 giugno di Racconto di una notte , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) , Canfeza si riprende dopo l'incidente.

Dopo la caduta dalla terrazza degli Yilmaz, Canfeza attribuisce l'incidente a un capogiro, ma Mahir e Kursat restano sospettosi. Dimessa dall'ospedale e in crisi con Mahir, decide di trasferirsi dal padre.

Selim non riesce ad accettare il matrimonio tra Mahir e Canfeza e, durante un incontro d'affari, Kursat inizia a sospettare che il socio stia tramando qualcosa.

Afet va a trovare Canfeza, preoccupata che possa distruggere la sua famiglia rivelando il segreto che ha involontariamente scoperto.

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