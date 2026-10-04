Canfeza e Mahir sono in crisi a causa delle continue intromissioni familiari. Dopo due giorni senza sue notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a riportarlo a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce.

Intanto, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e invita Kursat, chiedendogli però di venire senza Gulizar per evitare nuovi conflitti con sua madre.

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