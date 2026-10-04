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Racconto di una notte
SERIE TV04 ottobre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'11 ottobre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della nuova serie Racconto di una notte, in onda domenica 11 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 11 ottobre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'11 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Canfeza e Mahir sono in crisi a causa delle continue intromissioni familiari. Dopo due giorni senza sue notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a riportarlo a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce.

Intanto, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e invita Kursat, chiedendogli però di venire senza Gulizar per evitare nuovi conflitti con sua madre.

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