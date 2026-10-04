Nella nuova puntata di domenica 11 ottobre di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Afet teme che qualcuno possa ricondurre a lei la morte di Sevde.
Canfeza e Mahir sono in crisi a causa delle continue intromissioni familiari. Dopo due giorni senza sue notizie, Canfeza tenta un riavvicinamento e riesce a riportarlo a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce.
Intanto, Handan consegna a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Ozan organizza un evento per la sua azienda e invita Kursat, chiedendogli però di venire senza Gulizar per evitare nuovi conflitti con sua madre.