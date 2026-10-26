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Racconto di una notte
SERIE TV26 ottobre 2026

Racconto di una notte, le anticipazioni dell'1 novembre

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate della serie Racconto di una notte, in onda domenica 1 novembre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Nella nuova puntata di domenica 1 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza e Mahir sono ancora sulle tracce di Gokce. Riusciranno a trovarla?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'1 novembre

Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Canfeza e Mahir lasciano la casa di Veli - il signore che la sera prima li ha ospitati dopo che avevano bucato - ricevono un messaggio con un indirizzo dove potrebbe essere stata nascosta Gokce.

I due si recano subito sul posto, ma invece di vedere Gokce, Canfeza trova tutt'altro ad aspettarla.

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