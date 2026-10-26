Nella nuova puntata di domenica 1 novembre di Racconto di una notte, la serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), Canfeza e Mahir sono ancora sulle tracce di Gokce. Riusciranno a trovarla?

Racconto di una notte: le anticipazioni della puntata dell'1 novembre